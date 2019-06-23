بومبيو: سنواصل الضغط الاقتصادي على إيران حتى تتخلى عن سياساتها بالمنطقة

أكّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يمرّر رسالة عبر عمان تدعو إلى إجراء محادثات مع ​إيران​. لقد أوضحنا موقفنا بشكل واضح للغاية ونحن على استعداد للمشاركة عندما يحين الوقت الصحيح"، لافتًا إلى أنّ "​النظام الإيراني​ رفض الدبلوماسية التاريخية الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، وهاجم ​ناقلة نفط​ يابانية في خليج عمان، وأسقط طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الدولي".

وركّز في بيان، على أنّه "عندما يقرّر النظام الإيراني التخلي عن العنف وتلبية دبلوماسيّتنا بالدبلوماسية، فإنه يعرف كيفية الوصول إلينا. وحتّى ذلك الحين، سنكثّف عزلتنا الدبلوماسية وحملتنا للضغط الاقتصادي على هذا النظام"، مبيّنًا أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ أظهرت دون أدنى شك أنّ إيران أسقطت طائرة أميركية بدون طيار في ​الفضاء​ الدولي، وأنّ الولايات المتحدة لا تقوم بإجلاء أفراد من قاعدة "بلد" الجوية في ​العراق​".