إصابة رئيس أركان الجيش الأثيوبي بجروح اثر تعرضه لإطلاق نار

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في تصريح متلفز، أنّ "رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، أُصيب بجروح إثر تعرّضه لإطلاق نار".
من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد، بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة.
يُذكر أنّ قادة الحركة الاحتجاجية في السودان كان قد وافقوا أمس السبت على اقتراح الوسيط الإثيوبي إنشاء هيئة ذات أغلبيّة مدنيّة تدير البلاد خلال المرحلة الانتقاليّة، وسط نزاع مستمر بين المحتجّين والمجلس العسكري الحاكم.
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