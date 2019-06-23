شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: حزب أردوغان سيمارس تجاوزات خلال انتخابات اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المتوقع أن يحارب حزب العدالة والتنمية معركته الأخيرة خلال انتخابات رئاسة مدينة اسطنبول فى مواجهة الجميع وليس فى مواجهة المعارضة فقط باعتبار اسطنبول درة التاج التركى كما يقولون، وبالتالي فإن أردوغان سيوظف كل الخيارات المتاحة من أجل ذلك ومن الواضح إعلاميا تصميم الحزب على الحصول على المقعد بأى شكل.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حزب أردوغان سيعمل على توظيف الآلة الإعلامية والمزايدات الحزبية والسياسية لتأكيد جدارة الحزب بالموقع ومن ثم فإنه لن يتردد في استثمار أدواته الحزبية والسياسية وسيستخدم كل حيله وخبراته، مع تحجيم دور الانتقادات الموجهه للحزب فى إدارة المعركة الحزبية .

وتابع الدكتور طارق فهمى، إلى أن المنافسة على رئاسة مدينة إسطنبول عاتية وحزب أردوغان ليس لديه سوى ممارسة أكبر قدر من التجاوزات الحقيقية والمتاحة .