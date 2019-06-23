شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" توافق على انضمام النقابة للاتحاد الدولى.. وتؤجل تشكيل لجنة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان فتح باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين، على أن يتم تحديد موعد تلقى الأوراق عقب تشكيل لجنة القيد.

كما قرر مجلس النقابة خلال اجتماعه الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، تأجيل تشكيل لجنة القيد للاجتماع القادم .

ومن جانبه ،أكد أحد أعضاء مجلس النقابة ،أن أعضاء المجلس عرضوا خلال الاجتماع تقريرا عن لجانهم وأن الاجتماع ناقش تشكيل عدد من اللجان ، مؤكدا أن مجلس النقابة وافق على انضمام النقابة للاتحاد الدولى للصحفيين، والذى كانت النقابة تقاطعه لوجود إسرائيل فى عضويته .

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