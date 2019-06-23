شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستغل أردوغان "وفاة مرسى" فى التحريض؟.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الرئيس التركى رجب طيب أروغان اصطدم بكافة طوائف الشعب التركى، فأهان الجيش التركى على الهواء بزعم مشاركة بعض جنوده في محاولة انقلاب، وشن حملة تطهير ضد مؤسسات الدولة كان آخرها وزارة الخارجية التى خسرت كبار الكفاءات الدبلوماسية، ومن قبل ذلك اصطدم باتحاد الأطباء التركي بسبب اختلاف بعض أعضائه مع سياسات أردوغان.

وأضاف الباحث السياسى، أن أردوغان يبدو أنه مضطرباً مع اقتراب موعد إعادة الانتخابات على ولاية اسطنبول التي تمثل حجر الزاوية فى حكم الرئيس التركى، فقد جاء حادث وفاة محمد مرسي ذريعة يسعى من خلالها لصرف الأنظار عن الأزمة التى يعانى منها داخليا فضلا عن الأزمة التى يعيشها على مستوى الخارجية الخارجية بعد ان اصطدم بالولايات المتحدة.

وتابع طه على: إن أردوغان لم يكن يعنيه شأن محمد مرسى لا من قريب ولا من بعيد سوى أنه كان بوابة يتدخل منها في شئون مصر الداخلية والسيطرة على صنع القرار فى مصر، الأمر الذي يفسر حقده وأزمته النفسية تجاه كل ما يتصل بثورة 30 يونيو، والتى حالت دون تحقيق حلم أردوغان الذى تمنى أن يصل إليه عبر محمد مرسي وجماعة الإخوان.

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