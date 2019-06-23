إصابة سيدتين وسائق في انقلاب "توك توك" ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: أصيب 3 أشخاص في انقلاب "توك توك" في بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفي بني سويف العام. وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب "توك توك" أمام قرية أهوه التابعة لمركز بني سويف مما أسفر عن إصابة كلاً من: سناء كامل عوض، (60 سنة- اشتباه ما بعد الارتجاج)، وحنان أحمد سيد (٤٠ سنة- اشتباه ما بعد الارتجاج)، وأحمد عبدالحكم ٢٥ سنة سائق "توك توك" سحجات وكدمات وآلام متفرقة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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