كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زورق إسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل العدو الإسرائيلى انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 ،وأفادت قيادة الجيش اللبنانى فى بيان لها أن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلى انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالى 100 متر ولمدّة 5 دقائق.

وأشار البيان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، إلى أنه تجرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان.