كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي في إطلاق نار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا، أبيي أحمد، الأحد، إصابة رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.

ولم يعط أحمد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية في أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين في هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة "شمال غرب".