كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقدم الغزواني في نتائج أولية لانتخابات الرئاسة في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت نتائج أولية جزئية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يحظى بدعم من قبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأفاد مراسلنا أن نتائج فرز حوالي عشرة في المائة من الأصوات في انتخابات موريتانيا، أظهرت تقدم ولد الشيخ الغزواني بأكثر من خمسة وخمسين في المائة.

وحل في المرتبة الثانية سيدي محمد ولد بوبكر بنحو ثمانية عشر في المائة، في حين جاء بيرام ولد أعبيد في المرتبة الثالثة، بقرابة حوالي ثلاثة عشر في المائة.

ولم تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أي نتائج رسمية حتى الآن.