كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يتلقى رسالة من ترامب ويصفها بـ"الممتازة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن زعيم البلاد كيم جونج أون تلقى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسوف يعكف على دراسة مضمونها.

ولم تذكر الوكالة الرسمية، في تقرير نشرته يوم الأحد، بالتوقيت المحلي، تفاصيل عن الرسالة لكنها قالت إن كيم وصفها بأنها "ذات مضمون ممتاز".

وتابعت الوكالة "قال كيم جونج أون إنه سينظر مليا في المضمون المثير للاهتمام".