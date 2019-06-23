واشنطن بوست: البنتاجون شن هجمات إلكترونية ضد إيران

كشفت تقارير صحفية لوسائل إعلام أمريكية، السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شنت هجمات إلكترونية ضد إيران كضربة استباقية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وفقا لمصادر مطلعة، أن الهجمات استهدفت أنظمة الكمبيوتر الإيرانية للسيطرة على قدرة طهران لإرسال صواريخ مضادة ضد الضربة الأمريكية التي كانت محتملة الجمعة الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على شن هجوم إلكتروني ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن الضربات الإلكترونية التي شنت الخميس الماضي من قبل أفراد في القيادة الإلكترونية الأمريكية، تعمل منذ أسابيع إن لم يكن لشهور.

وبحسب "ياهو نيوز" فإنّ هجوماً إلكترونياً آخر استهدف شبكة تجسّس إيرانية مكلّفة مراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وكان البنتاجون اقترح شن حرب إلكترونية ضد إيران بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها على ناقلات النفط في الخليج العربي.



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وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الضربة ضد الحرس الثوري الإيراني تم تنسيقها مع القيادة المركزية الأمريكية، المنظمة العسكرية التي لها نشاط كبير في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه سيفرض المزيد من العقوبات المشددة على إيران الإثنين المقبل، مؤكدا عدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.





وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن إيران لا يمكن لها أن تمتلك أسلحة نووية، وإننا بصدد فرض المزيد من العقوبات المشددة على النظام الإيراني ابتداء من يوم الإثنين المقبل"، معربا عن تطلعه لذلك اليوم.

وفي وقت سابق السبت، قال ترامب إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على طهران، والعمل العسكري لا يزال خياراً مطروحاً.

وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: "إن الهدف من العقوبات منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق الخميس، أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح/جو، في "هجوم غير مبرر".

كما أعلن مصدر أمريكي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران في ظل ارتفاع وتيرة تهديدات الأهداف الأمريكية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الخليج العربي الذي شهد الأسبوع الماضي ضرب ناقلتي نفط في خليج عمان.