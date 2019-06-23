لأول مرة .. المجلس العسكري في السودان يكشف سبب مشاركته في حرب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

اعترف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ، السبت، بتبعية المجلس للسعودية والامارات مقابل ما تدفعه هذه الدول للسودان.

واشار الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” الى إن قواته تقاتل مع كل من السعودية والإمارات في اليمن.

وأضاف حميدتي، في خطاب امام عدد من مؤيدي المجلس بمنطقة “أبرق” شرقي العاصمة الخرطوم: “نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة في التحالف العسكري “.

وقال حميدتي “الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب (حساب) حميدتي أو غيره”، في إشارة إلى المبالغ التي دفعتها السعودية والامارات للسودان من اجل التضحية بأبناء السودان في اليمن.