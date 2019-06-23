حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقا على التقارير الصادرة بشأن الضربة الأمريكية التي أمر بتوجيهها إلى إيران، والذي تراجع عن قراره بشنها، إنه منع مبادرة إيران بالهجوم هذه المرة.
وأضاف ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الضربة التي أمر بتوجيهها لإيران لم تكن ضربة انتقامية كطريقة للرد على حادث الطائرة، معتبرا التقارير التي تصفها بذلك خاطئة.
كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح لمسؤولي البنتاجون بإعطاء الأوامر للتحضير لـ "ضربات...
كانت هذه تفاصيل خبر لم تكن انتقامية.. ترامب يهدد إيران: أوقفت ضرب طهران هذه المرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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