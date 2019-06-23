شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة البرلمان" توصى بزيادة اعتمادات المجلس القومى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بتعزيز التقديرات الاستثمارية فى موازنة المجلس القومى للشباب للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 200 مليون جنيه، لتصل إلى 810 ملايين جنيه، وذلك نظراً لارتباط الوزارة بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة والحيوية، والتى تخدم قطاعا عريضا من الشباب.

جاء ذلك فى توصيات اللجنة الشباب فى شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020.

Advertisements

وترى اللجنة أن مقترحات وزارة المالية لباب الاستثمارات في موازنة المجلس القومى للشباب للعام المالي 2019 / 2020 قد انخفضت عن الاعتمادات المدرجة في موازنة المجلس للعام المالي 2018 / 2019 إلا أنها لا تتوافق مع حجم تعاقدات المجلس مع الشركات المختلفة التى تقوم بتنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات تنفيذاً للخطة الاستثمارية للمجلس الأمر الذى ينجم عنه توقف الجهات المُتعاقد معها عن تنفيذ المشروعات التى تم بدء العمل فيها، وأن تقديرات باب الاستثمارات بشكلها المقترح سيحول دون إنهاء المشروعات التنفيذية القائمة واتمام التعاقدات الفعلية المدرجة في الخطة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2019 / 2020.

‌

‌