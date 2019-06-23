شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يفضح "الجزيرة": اتهامات تواجه القناة فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن مطالبات نواب فى الكونجرس الأمريكى ووزارة العدل بتصنيف قناة الجزيرة كعميل أجنبى، سبقها مطالبات بالكشف عن مصادر تمويل القناة، وهو ما سوف يقود إلى وضع النظام القطرى فى مأزق بخاصة .

وأضاف المحلل السعودى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قناة الجزيرة منذ أن تأسست وهى فشلت في تحقيق الاستقلال المادى، وفشلت فى إيجاد مصادر تمويل بديلة عن التمويل المقدم من قبل النظام القطرى، وبالتالى فإن هذه القناة منذ أن تأسست وهى تعتمد بشكل رئيسى على دعم النظام القطرى.

ولفت خالد الزعتر، إلى أن المطالبات فى الداخل الأمريكي بالكشف عن مصادر تمويل القناة يعنى أن الاتهامات التى تطال قناة الجزيرة في الداخل الأمريكى من اتهامات بترويجها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها"منظمة إرهابية" ولن تطال القناة وحدها بل سوف تطال النظام القطرى، إذ لايمكن الفصل بين توجهات النظام القطرى وتوجهات قناة الجزيرة ، وهو ما يعنى أن هذه الخطوة سوف تدفع لتحريك المياه الراكدة لفتح الكثير من الملفات بشأن علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية.