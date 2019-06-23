بدء حملة الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

بدأت في الأرجنتين، السبت، حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويشارك في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري ومنافسه البيرتو فرنانديز، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه، وسط ركود اقتصادي في البلاد.

كما يشارك في الانتخابات روبيرتو لافاغنا، من تيار الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015)، لكنه يجد صعوبة في إثبات حضوره وسط مرشحين بارزين.

وتواجه الأرجنتين، التي تعاني ركودا اقتصاديا منذ 2018، نسبة فقر بلغت 32% في 2018، ونسبة بطالة بلغت 10,1% في الفصل الأول من 2019، وتضخما بلغت نسبته 47,6% في 2018، وأكثر من 19% بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2019.

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وتدعم الأرجنتين منذ 2015 خدمات الكهرباء والغاز والماء والنقل التي ارتفعت أسعارها بما يصل حتى 1000%.

وأثر هذا الركود سلبا على شعبية ماكري، المهندس الستيني الساعي لولاية ثانية من 4 سنوات، لكن ليس إلى حد القضاء على آماله في الفوز.

وفي 2018، حصل ماكري المنتقد للسياسات الحمائية على مساعدة من صندوق النقد الدولي، الذي منحه قرضا بقيمة 56 مليار دولار لضمان استقرار ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

في مقابل ذلك، بدأت الحكومة الأرجنتينية بتطبيق خطة تقشف بهدف تقليص عجز الدولة.

ومنحت آخر الاستطلاعات أقل من 30% من نوايا التصويت لماكري مقابل أكثر من 30% لفرنانديز، الذي يقدم نفسه باعتباره مؤيدا أكثر للسياسات "الاجتماعية"، واعدا بـ"جعل الأرجنتين (بلدا يسهل فيه) العيش".

وكان فرنانديز تولى رئاسة مكتب الرئيس الأسبق نيستور كيرشنر (2003-2007) ثم في 2008 رئاسة مكتب أرملته كريستينا.