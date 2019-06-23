كيم يتلقى رسالة من ترامب ويصف مضمونها بـ"الممتاز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأحد، أنّ زعيم البلاد كيم جونغ-أون تلقّى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب على إثرها عن "ارتياحه" لـ"مضمونها الممتاز".

وقالت الوكالة إنّ كيم و"بعد أن قرأ الرسالة (...) قال بارتياح إنّ مضمونها ممتاز"، مشيرةً إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي "سيدرس بعناية محتواها المهم".

وتأتي رسالة ترامب بعد نحو أسبوعين من تلقيه رسالة في 11 يونيو/حزيران الجاري، من الزعيم الكوري الشمالي، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين البلدين حول نزع الترسانة النووية لبيونج يانج مجمدة.

وسعت واشنطن للتوصل إلى اتفاق فوري شامل خلال قمة سنغافورة، لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي، فيما أرادت بيونج يانج عملية تدريجية وطالبت برفع عقوبات اقتصادية رئيسية مقابل إغلاق مجمعها النووي في يونجبيون، وهو ما رفضته الولايات المتحدة.

والتقى ترامب نظيره الكوري الشمالي مرتين في سنغافورة يونيو/حزيران 2018 وهانوي فبراير/شباط 2019، ولا يستبعد عقد قمة ثالثة معه.