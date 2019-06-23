وزير الخارجية الأمريكي: سنكثف الضغط الاقتصادي على إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى طهران عن العنف وتنخرط في الجهود الدبلوماسية الأمريكية.

ويسجل الاقتصاد الإيراني مستويات جديدة من الهبوط مع تصاعد العقوبات الأمريكية في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات، ما دفع حكومة البلاد إلى الاعتراف بمرور اقتصادها بأسوأ فتراته على الإطلاق.

وأقرت المؤسسات الإيرانية الرسمية أخيرا بانكماش الاقتصاد لمستوى غير متوقع حتى وصل إلى معاناة من أسوأ موجة ركود تاريخي له، بداية من صيف العام الماضي، وذلك بسبب الفشل المتراكم على مدار حكومات متعاقبة، وتزايد حجم الفساد المؤسسي.

وأوضحت الإذاعة الأمريكية، في تقرير لها، أن إجمالي الناتج المحلي لإيران تضاءل بمقدار 4.9% خلال العام المالي الماضي (يبدأ من 21 مارس/آذار 2018 وينتهي في 20 مارس/آذار 2019).

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ولفت التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد الإيراني تجاوزت حتى تقييم المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي الذي كشف مطلع العام الجاري عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في طهران بمعدل 1.9% في العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 3.8% عام 2017.

وأظهرت بيانات أعلنها صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، انكماش حجم الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9% في عام 2018.

واتفق كل من البنك وصندوق النقد الدوليين على أن ركود الاقتصاد الإيراني بلغ قرابة سالب 4.5% في العام الجاري، بينما توقعا وصول حجم الركود إلى حدود سالب 6% بحلول العام المقبل 2020.

ومع دخول إيران فعلياً مرحلة الحظر النفطي الكامل، رجح مركز بحوث البرلمان في طهران مؤخرا مزيداً من الشح المالي داخل البلاد.



