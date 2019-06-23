آبي أحمد يتهم "جهات مأجورة" بتدبير المحاولة الانقلابية بأمهرا

اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جهات مأجورة بتنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرضت لها حكومة إقليم أمهرا مساء السبت.

إفشال محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا الإثيوبي



جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس الوزراء الإثيوبي بالزي العسكري لأول مرة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكومة الإقليم الواقع شمالي البلاد.

وأوضح أن مجموعة مسلحة مأجورة حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان سعري مكنن خلال المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

واتهم آبي أحمد، في البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي، جهات مأجورة بتدبير محاولتي الانقلاب واغتيال رئيس هيئة الأركان الإثيوبي.

ولفت إلى أن هذه الجهات المأجورة حاولت خلال الـ30 عاما الماضية القيام بعدة عمليات فاشلة ولن تنجح مستقبلا.

وأكد أن الوضع في البلاد والإقليم تحت السيطرة، مناشدا الإثيوبيين التعاون مع الحكومة لتقديم كل المعلومات للقبض على المتورطين في هذه الأحداث.

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وتقدم آبي أحمد في ختام البيان بالشكر إلى كل الجهات التي طلبت تقديم المساعدة للحكومة للتصدي للمحاولة الانقلابية بإقليم أمهرا.

وذكر مراسل "العين الإخبارية"، أن خدمة الإنترنت انقطعت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بالإقليم الإثيوبي.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية فشل محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا.

وقال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن مجموعة من العناصر المسلحة غير المعروفة حاولت الاستيلاء على المقر الرئيسي لحكومة إقليم أمهرا شمالي البلاد.

وأضاف أن هذه المجموعة المسلحة حاصرت مقر الحكومة وحاولت الاستيلاء عليه خلال مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وتابع أن الحكومة الفيدرالية والجيش تدخلا على الفور، وحاصرا هذه المجموعة المسلحة التي لم يعرف انتماؤها حتى الآن.

وأكد طلاهون أن الجيش والحكومة الفيدرالية يسيطران على الموقف تماماً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشار السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن السلطات ستكشف عن ملابسات محاولة الانقلاب الفاشلة لاحقاً بعد حسم الأمور.

يذكر أن إقليم أمهرا هو ضمن الأقاليم الإثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا.