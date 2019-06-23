شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يصفّي قيادات حوثية ويدمّر معسكرات المليشيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تكبدت مليشيا الحوثي أمس (السبت) خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، إثر عمليات دقيقة لتحالف دعم الشرعية استهدفت معسكرات تدريب وثكنات وتعزيزات في محافظات صعدة وحجة وتعز والبيضاء.

وأكد مصدر عسكري في الجيش الوطني لـ«الخليج 365»، أن قائد الحوثيين في جبهة رازح (شمالي صعدة) المدعو عبدالله صالح ساري و8 من مرافقيه قتلوا في إحدى هذه الغارات.

وقال المصدر إن الاستهداف المباشر من طيران التحالف لتعزيزات المليشيات جاء في وقت السيطرة على جبال القدر وأجزاء واسعة من سلسلة جبال الحصين في مديرية رازح، مضيفاً: «نجاحات التحالف لم تتركز على صعدة، بل إن مقاتلاته استهدفت معسكرات تدريب حوثية في مزرعة قريبة من قرية القائم بمديرية عبس بحجة بعدد من الغارات، وتمكنت من تدمير عدد من التحصينات الحوثية وقتل مسلحين كانوا يجرون تدريبات لتنفيذ هجمات إرهابية. وكان الجيش الوطني أعلن مقتل 7 من مسلحي المليشيا بينهم القائد في جبهة الأمن المركزي المكنى «أبوعلي» وخبير المتفجرات أحمد الضالعي، كما سيطر في محافظة البيضاء على منطقة حوران بالكامل وجبال الطيارة ومنطقة سليل وغوال الشعير وغول آل سالم، إضافة إلى مناطق نمران والجدعان والهنادية في جبهة قانية. من جهة أخرى، قصفت مليشيا الحوثي أمس، منازل المدنيين في قرى القضبة بمديرية الدريهمي (جنوبي الحديدة) بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة، وإصابة الأهالي بحالة من الذعر والخوف أجبرتهم على مغادرة منازلهم إلى المزارع، كما أعدمت المليشيات سائق سيارة لنقل الأسماك في مثلث سقم بمديرية حيس بعد أن أوقفته وأجبرته على النزول من سيارته.