شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يتلقى رسالة «ممتازة» من ترمب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (سول)أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم (الأحد) أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تلقّى رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب على أثرها عن ارتياحه لـ«مضمونها الممتاز».
وقالت الوكالة إنّ كيم و«بعد أن قرأ الرسالة، قال بارتياح إنّ مضمونها ممتاز»، مشيرةً إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي «سيدرس بعناية محتواها المهم».
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