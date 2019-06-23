السعودية تلغي رحلاتها فوق المجال الجوي الإيراني

رحيم يسري
قررت الخطوط الجوية السعودية تغيير مسارات بعض طائراتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.
وأعلنت الخطوط السعودية اتخاذ إجراء احترازيا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أمانا لسلامة الطيران، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وأضافت الخطوط السعودية أنه "لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات".
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