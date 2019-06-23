رضا علي قال الرئيس عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك" : "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.

أدامكم الله نعمة هذا الوطن.". Advertisements وكانت مجموعة من الشباب المصري المشجعين للمنتخب الوطني قد اطلقوا حملة لتنظيف مدرجات ستاد القاهرة ، وبدأت الحملة أولى فعالياتها عقب انتهاء مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر « فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن ».. السيسي تعليقا علي حملة لتنظيف مدرجات ستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.