شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر يليكس" يكشف واقعة رشاوى تورط فيها رجال "تميم" فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنكشف بشكل مستمر حجم الرشاوى التى يقدمها تنظيم الحمدين لمحاولة إخفاء الفضائح التى يتورط فيها النظام القطرى وأعوانه فى الخارج.

فى هذا السياق قال موقع "قطر يليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إن مشرفة سابقة بمطار كينيدى في مدينة نيويورك اعترفت بحصولها على رشوة قطرية، خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم تسهيلات لبعثة الدوحة، بعد نحو عام من كشف الواقعة، ومحاولة حاشية تميم العار إخفاء الفضيحة.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن المشرفة السابقة في مطار كينيدى، والتى تدعى مارلين ميز، تلقت هدايا غير مشروعة من الدوحة ودول أخرى أيضا مقابل السماح بمبيت طائراتهم ليلًا بالمطار.