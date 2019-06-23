شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موازنات قطاع الكهرباء للعام الجديد 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، علي مشروعات موازنات قطاع الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020.

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ويستعرض ”الخليج 365” تفاصيل موازنات قطاع الكهرباء كالآتى:

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1- جملة موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء 2 مليار و560 مليونا و319 ألفا العام الجديد مقابل 2 مليار و104 ملايين و800 ألف العام الجارى 2019/2018، وبلغت جملة المصروفات 2 مليار و560 مليونا، فيما قدرت الإيرادات 2 مليون و714 ألف جنيه.

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2- جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 107 ملايين و218 ألفا العام الجديد مقابل 65 مليونا و480 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت الإيرادات بـ92 مليون جنيه العام الجديد مقابل 55 مليونا و500 ألف العام الجارى.

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3- جملة موازنة هيئة الطاقة الذرية 584 مليونا و264 ألف جنيه العام الجديد مقابل 479 مليونا و679 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت جملة الإيرادات بـ72 مليونا و213 ألف جنيه العام الجديد مقابل 51 مليونا و880 ألف العام الجارى.

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4- جملة موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 367 مليونا و286 ألف جنيه العام الجديد مقابل 110 ملايين و204 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت جملة الإيرادات بـ9 مايين و389 ألف جنيه مقابل 8 ملايين و234 ألف جنيه العام الجارى.

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5- جملة موازنة هيئة المواد النووية 256 مليونا و58 ألف جنيه العام الجديد مقابل 219 مليونا و655 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت الإيرادات بـ14 مليونا و403 ألف جنيه مقابل 13 مليونا و957 العام الجارى.

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6- جملة موزانة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 7 مليارات و690 مليونا و249 ألف جنيه العام الجديد مقابل 7 مليارات و132 مليونا و91 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ2 مليار و359 مليونا و828 ألف جنيه مقابل 2 مليار و115 مليونا و852 ألف جنيه، وجملة الإيرادات بمليار و930 مليونا و360 ألف جنيه العام الجديد مقابل مليار و843 مليونا و360 ألف جنيه العام الجارى.

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7- جملة موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء 6 مليارات و784 مليونا و597 ألف جنيه العام الجديد مقابل 7 مليارات و510 ملايين و428 ألف جنيه العام الجارى، وبلغت جملة الايرادات 2 مليون و370 ألف جنيه العام الجديد مقابل 2 مليون و100 ألف جنيه العام الجارى.

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8- جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بلغت 5 مليارات و784 مليونا و860 ألف جنيه العام الجديد مقابل 6 مليارات و219 مليونا و220 ألفا العام الجارى، وبلغت جملة الإيرادات 9 ملايين جنيه وهى نفس قيمة العام الجارى.

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