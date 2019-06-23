شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستغل تركيا وإيران "الإخوان" لتفكيك المنطقة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن جماعة الإخوان ركن أساسى من مشروع غير عربى تقوده تركيا وإيران لهدم النظام العربى التقليدى القائم وتفكيكه بعد اختراقه وبث الفتن والصراعات المسلحة داخله ليتم هدم دول هذا النظام وفى مقدمتها مصر والسعودية والإمارات ليتاح للدول غير العربية في الإقليم السيطرة على منطقة الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن أحداث السنوات الأخيرة أثبتت أن الجماعة ضالعة بكل كيانها وطاقاتها فى هذا المخطط الشيطانى بتمويل كامل من قطر وتركيا وايران فهى موعودة بتصعيد قادتها للسلطة لتكون حكما بالوكالة عن داعميها.

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