"الزراعة" تعلن بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم محمود - في بيان - إن الحملة بدأت اليوم السبت في كل المحافظات، لافتا إلى أنه تم توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات والمحاقن والأرقام وشهادات التسجيل والوقود وكافة المواد اللوجستية، بناء على تكليفات وزير الزراعة للهيئة لخدمة مربي الماشية في مصر، وتقديم الدعم لهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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وقام رئيس الهيئة بزيارة إلى محافظة الشرقية اليوم شملت زيارة ميدانية لتفقد أعمال التحصين، فضلا عن متابعة أعمال الحملة، حيث توجه إلى غرفة العمليات، والتي بدأت أعمالها من /الأحد/ الماضي برئاسة الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والتي عملت على التأكد من توفير اللقاحات لكل إدارة والسرنجات والأرقام والبطاقات والزي الخاص بالعاملين، فضلا عن تجهيز السيارات المشاركة في الحملة، وتوفير احتياجات السيارات من الوقود، والتنسيق بين الإدارات المختلفة مخاطبة مجالس المدن المشاركة لتوفير الدعم اللوجيستي.

وأشار عبدالحكيم إلى أن هناك 181 لجنة بدأت أعمال التحصين والتسجيل والترقيم داخل المحافظة منها 134 لجنة ثابتة في الوحدات المختلفة والباقي لجان متحركة، إضافة إلى لجان الإرشاد والتوعية المتحركة التي تجوب القرى والنجوع للتنبيه على بدء الحملة.

وأوضح رئيس الهيئة أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد ضرورة قيام حملات للتوعية لكافة مربي الماشية، للمشاركة في الحملة وتحصين حيواناتهم، لافتا إلى أنه تمت السيطرة على الحمى القلاعية والجلد العقدي هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، بفضل التحصين رغم انتشار المرضين في دولتي الجوار (الشرق والغرب) هذا العام.​