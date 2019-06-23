بومبيو: لن نجلي جنودنا من قاعدة "بلد".. وملتزمون بدعم حلفائنا في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لن تقوم بإجلاء جنودها من قاعدة "بلد" الجوية في العراق.

وكانت وكالة رويترز البريطانية، ذكرت أن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق، بسبب تهديدات أمنية محتملة،

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، بحسب "سكاي نيوز" عربية، أن الولايات المتحدة لم تطلب وساطة من سلطنة عمان لإجراء محادثات مع إيران، مؤكدة أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن واشنطن ستواصل الضغط الاقتصادي على طهران حتى تتخلى عن سياساتها في المنطقة.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة أثبتت بما لا يدعو للشك أن إيران أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية في المجال الجوي الدولي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة

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