"الحدث": الخطوط الجوية السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليج عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت قناة "الحدث" السعودية، إن الخطوط الجوية السعودية تغير مسار رحلاتها بعيدًا عن خليج عمان ومضيق هرمز.
وتابعت القناة، نقلًا عن مراسلها، أن الخطوط السعودية تتخذ إجراءات احترازية من أجل سلامة الطيران.
وأعلنت شركة طيران الإمارات، الجمعة، عن تغيير مسارات تحليق طائراتها "لتفادي منطقة أي مخاطر محتملة"، بعد إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية فوق مضيق هرمز.
وقال متحدث باسم طيران الإمارات "نظرا للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت طيران الإمارات إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيدا عن منطقة أي مخاطر محتملة".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن المتحدث قوله في بيان: "نحن على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص عملياتنا الجوية، وسوف نقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية في العمليات".
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