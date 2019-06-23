قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم تطلب وساطة لإجراء محادثات مع إيران، مؤكدا مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران حتى تتخلى عن سياساتها في المنطقة، وقال إن واشنطن ملتزمة بدعم حلفائها وشركاؤها في المنطقة، وأضاف بومبيو، “لن نقوم بإجلاء جنودنا من قاعدة بلد الجوية في العراق”.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-بومبيو: سنواصل الضغط الاقتصادي على طهران حتى تتخلى عن سياساتها وملتزمون بدعم حلفائنا في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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