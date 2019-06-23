عاجل-الأسباب التي جعلت أميركا تهاجم إيران إلكترونيا

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن أفرادا من قيادة العمليات الإلكترونية، بالتنسيق مع القيادة المركزية، نفذوا ذلك الهجوم ضد قوات الحرس الثوري فى إيران.
ووفقا لبلومبيرج، كشف محللون في شركات الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل FireEye وCrowdStrike Inc وDragos Inc لصحيفة وول ستريت جورنال، أنهم "لاحظوا محاولات قرصنة من قبل جهات إيرانية على أهداف حكومية أمريكية وعلى القطاع الخاص، لكن هذه الهجمات لم تنجح في تحقيق أهدافها، وبعد ذلك صدرت أوامر بشن هجمات إلكترونية على أنظمة تتبع الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت مصادر، أن الهدف من الهجمات هو جمع أكبر معلومات يمكنها الحصول عليها من إيران.
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