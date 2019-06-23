مقتل 16 حوثياً بينهم 4 قياديين في صعدة وتعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

شن التحالف العربي أمس غارات جوية عنيفة على أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي كتاف ورازح، الواقعتين شمال وغرب محافظة صعدة على الحدود مع السعودية، والتي تدور فيهما مواجهات مسلحة بين الجيش اليمني والانقلابيين. وذكرت مصادر محلية لـ«الاتحاد» أن القيادي الحوثي الميداني عبدالله صالح ساري قتل مع 8 آخرين من عناصر الميليشيات في قصف جوي استهدف رازح التي تواصل قوات الجيش تحرير العديد من مواقعها ومرتفعاتها الجبلية الاستراتيجية. وقصفت مقاتلات التحالف تجمعات للميليشيات في منطقة العاديات القريبة من مركز مديرية كتاف والبقع شمال شرق صعدة، حيث ذكر مصدر عسكري أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات ودمرت آليات عسكرية وقتالية.

وتجددت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، حسبما أفادت مصادر ميدانية أشارت إلى أن هذه المواجهات تخللها قصف مدفعي متبادل بالقرب من جبل النار. كما احتدم القتال بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة قانية بمديرية السوادية شمال شرق محافظة البيضاء وسط اليمن. وقال الجيش في بيان، إن قواته أحرزت تقدماً جديداً في المعارك الدائرة في منطقة قانية وحررت العديد من المواقع والجبال الاستراتيجية في المنطقة الحدودية بين البيضاء ومأرب. وأضاف أن قوات الجيش استعادت السيطرة على مواقع حوران، نمران، سليل، أغوال، والشعير، بالإضافة إلى تحرير بيوت الجدعان وبيوت الهنادية، وتبة الطيارة، مؤكداً تكبد الميليشيات خسائر كبيرة.

واستمر القتال بشكل متقطع بين قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف، والميليشيات في عدد من المواقع بمديرية قعطبة الغربية في محافظة الضالع المجاورة. وأفاد سكان ومصادر عسكرية أن الميليشيات فجرت جسراً حيوياً في منطقة «القراعية» يربط بين المديرية ومحافظة إب المجاورة، موضحين أن تفجير الجسر أدى إلى إعاقة حركة مرور المركبات في الطريق الحيوي بين الضالع وإب. كما تواصلت، أمس ولليوم الخامس على التوالي المعارك في تعز بين قوات الجيش والميليشيات التي تكبدت المزيد من القتلى والجرحى في صفوفها. وأوضحت مصادر أن سبعة من عناصر الميليشيات، بينهم ثلاثة قياديين ميدانيين، قتلوا في المواجهات شرق تعز في غضون 24 ساعة، ليرتفع إلى 32 عدد القتلى في صفوف الحوثيين منذ اندلاع القتال الثلاثاء الماضي. ومن بين القياديين القتلى، قائد الميليشيات في جبهة الأمن المركزي المدعو أبو علي، وخبير المتفجرات التابع للحوثيين، أحمد الضلعي.

وأفشلت قوات الجيش محاولة تقدم نفذتها ميليشيات الحوثي باتجاه مناطق في كرش والشريجة بمحافظة لحج، جنوب اليمن. وأفاد مصدر عسكري لـ «الاتحاد» أن قوات اللواء الثالث حزم بقيادة العميد ركن محمود صائل الصبيحي تمكنت من التصدي لمحاولة تقدم نفذتها الميليشيات باتجاه مواقع استراتيجية في كرش الحدودية بين لحج وتعز، موضحاً أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات التي تراجعت عقب فشل تقدمها.

وتزامن الهجوم على كرش مع محاولة أخرى نفذتها الميليشيات على مواقع الضواري والدباشي شمال غرب منطقة الشريجة المجاورة في لحج. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش المرابطة في الشريجة تمكنت من كسر الهجوم الحوثي وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة، موضحاً أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين واستخدمت فيها مختلف الأسلحة قبل أن تنسحب الميليشيات وتعود إلى مواقعها السابقة. وأضاف أن الميليشيات استقدمت تعزيزات إضافية خلال الأيام الماضية إلى عدد من جبهات القتال في كرش والشريجة وحيفان وبدأت بتصعيد عملياتها العسكرية في محاولة لاستعادة مواقع عسكرية خسرتها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الميليشيات تسعى إلى تحقيق أي انتصارات ميدانية من أجل الترويج لها واستقطاب مزيد من المقاتلين إلى صفوفها.

من جهة ثانية، تمكنت أجهزة الأمن اليمنية في محافظة أبين، جنوب اليمن من إفشال تهريب منظومة شبكة اتصالات عسكرية حديثة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأفاد مصدر في قوات الحزام الأمني لـ «الاتحاد» أن القوات المرابطة في منطقة دوفس الواقعة على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين أبين وعدن تمكنت من إفشال تهريب أجهزة اتصالات واستقبال لاسلكية حديثة تستخدم في العمليات العسكرية والأمنية، موضحاً أن منظومة الاتصالات كانت على متن شاحنة تتجه صوب مناطق واقعة تحت سيطرة الميليشيات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط وإفشال الكثير من عمليات تهريب التي كانت في طريقها باتجاه الميليشيات.

وكانت القوات الجوية للتحالف أعلنت مساء أمس الأول اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقال المتحدث الرسمي باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي إن كلتا الطائرتين من دون طيار «مسيرة»، وتم رصد إطلاقهما من قبل الميليشيات من محافظة صنعاء وجرى اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية. وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.