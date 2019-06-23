بنغازي (الاتحاد)
التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة العامة بالرجمة، وبحثا سبب اندلاع الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس. وقال مكتب بعثة الدعم لدى ليبيا، في بيان صحفي، إن مباحثات سلامة مع حفتر تطرقت إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي. ويرى مراقبون أن زيارة غسان سلامة إلى بنغازي، تهدف لوقف إطلاق النار في طرابلس، وإقناع المشير خليفة حفتر بخطة البعثة الأممية للحل السياسي، لافتين إلى أن ارتداء المشير خليفة حفتر للزي العسكري الخاص بقوات الصاعقة الليبية، خلال استقبال سلامة، له دلالات واضحة برفض قيادة الجيش وقف إطلاق النار وتصميمها على تحرير طرابلس.
وقال غسان سلامة، في مؤتمر صحفي له بمدينة بنغازي، إنه يسعى لعقد اجتماعات مع عدة أطراف ومكونات اجتماعية وسياسية ليبية للتوصل لحل للأزمة، مؤكداً أنه يسعى لتفعيل العملية السياسية بين الطرفين وإيجاد حل للصراع. وبحث سلامة، خلال لقاء مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، وعدد من المسؤولين في المدينة، كيفية تمويل إعادة إعمار المناطق المدمرة في بنغازي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلامة يحاول إقناع حفتر بوقف إطلاق النار.. وقائد الجيش يرد بـ«الزي العسكري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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