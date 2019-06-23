تونس: محاكمة إمام جند 17 شاباً بصفوف «داعش»

ساسي جبيل (تونس)

مثل أمس الأول أمام الدائرة الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إمام مسجد في العقد الرابع من العمر متهم بالدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية لارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على الكراهية والقتال بواسطة الخطب، وذلك على خلفية اتهامه من قبل بعض العائلات بمنطقة العالية في بنزرت بإغواء أبنائهم بخطبه التي كانت تحرض على القتال في سوريا، وذلك أثناء توجههم لأداء فريضة الصلاة، موضحين أنه تمكن من التأثير على 17 شاباً ودفعهم للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في عام 2013، وأن معظمهم لقى حتفه هناك. وباستنطاق المتهم أنكر أنه قام بتحريض أي شاب على السفر إلى سوريا، فواجهه القاضي باعترافاته المسجلة وبالسجالات التي جرت بينه وبين عائلات بعض الشبان الذين أكدوا لقاء أبنائهم به في المسجد وفي منزله في عدة مناسبات ثم فجأة اختفوا إثر تلك الاجتماعات ثم فوجئوا بهم يتصلون ويعلمونهم بأنهم في سوريا للقتال، كما واجهه القاضي بأنه معروف بالجهة بتشدده، فأصر على الإنكار وقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم لاحقاً.