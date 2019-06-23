عبدالمهدي: إعلان مرشحي الوزارات الشاغرة الأسبوع الجاري

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد حدد الأسبوع الحالي موعداً نهائياً، لإرسال أسماء المرشحين لaلوزارات الأربع الشاغرة «التربية، العدل، الدفاع، الداخلية». وقال الحلبوسي: إن «رئيس الوزراء أكد إرسال أسماء المرشحين، خلال هذا الأسبوع، حال انتهاء الجهة التنفيذية من تدقيقها».

وكان مجلس النواب قد قرر، أمس، رفع فقرتي استكمال الحقائب الوزارية والدرجات الخاصة من جدول أعماله، خلال الجلسة، بسبب استمرار الخلاف بين الكتل السياسية على حسم اختيار المرشحين.

من جانب آخر، كشف النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، أن البرلمان العراقي الحالي تهدده الاستقالات الجماعية، وأكد النائب في مؤتمر صحفي أن الكثير من النواب ينوون تقديم استقالاتهم. وقال السكيني: إن «الكثير من النواب يفكرون بالاستقالة للكشف عن حقيقة ما يحدث في أروقة العملية السياسية». وجاء تصريح السكيني بعد أن قدم النائب عن تحالف سائرون، حسن العاقولي، استقالته من منصبه رسمياً، وهي ثاني استقالة لنائب في البرلمان، بعد استقالة النائب عن تيار الحكمة، عبد الحسين عبطان.

وعلق النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، على استقالة العاقولي، بقوله: «إنها تعبر عن مدى الضغوط التي تتعرض لها كتلة سائرون».

في الوقت ذاته، تعرض سكرتير رئيس مجلس النواب العراقي ونائب في المجلس لمحاولتي اغتيال منفصلتين في غضون 24 ساعة، وأفاد مصدر مطلع، بأن مجهولين اعتدوا على أحمد الجابري، سكرتير رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في بغداد.

وقال المصدر: إن «سكرتير رئيس مجلس النواب، أحمد الجابري، تعرض، صباح أمس، إلى اعتداء بالسكاكين من قبل مجهولين، ما أدى لإصابته بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى». وأشار إلى أنه «حتى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث أو الجهة التي استهدفت الجابري، وما غايتها من ذلك». كما تعرض أكبر النواب سناً في البرلمان العراقي، محمد علي زيني، يوم أول أمس الجمعة، لمحاولة اغتيال جنوبي بغداد، بعد أن اعترضت ثلاث عجلات ‏موكبه، لدى عودته من كربلاء إلى بغداد، مطلقة النار عليه، من دون أن يسفر ذلك عن إصابات. وعدت كتلة سائرون التي ينتمي له الزيني، الهجوم محاولة لثنيها عن التظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر، زعيم الكتلة.

وتظاهر مئات العراقيين من أنصار الصدر، والتجمع المدني العراقي، وتحالف سائرون، مساء الجمعة، في العاصمة بغداد احتجاجاً على أداء الحكومة والبرلمان.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالفساد وسوء الخدمات المقدمة للعراقيين، وطالبوا بإكمال التشكيلة الوزارية، وأعلنوا مساندتهم لتظاهرات محافظة البصرة التي انطلقت ليل الخميس، ورفعت الشعارات ذاتها.

من جانب آخر، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، القبض على ما يسمى بمسؤول ديوان الغنائم في تنظيم داعش الإرهابي، في ناحية القيروان بقضاء سنجار شمالي البلاد.