خبراء لـ «الاتحاد»: التعاون بين أجهزة الاستخبارات العالمية ضروري

رأت خبيرة الإرهاب الدولي أنا جيدوتشيللي أن الاستراتيجية الجديدة التي اتبعها تنظيم داعش الإرهابي لاختراق قارة آسيا منذ عام 2015 ومن قبلها في أفريقيا، نجحت في التمدد بسبب التربة الصالحة في أفريقيا الغارقة في الفقر والبطالة.

وأضافت جيدوتشيللي في اتصال هاتفي من باريس أن «داعش» يتبع نظام المجموعات الذين طوروا من أدائهم ومن خططهم وحتى من مصادر تمويلهم، فبعض الإرهابيين كثفوا من عملياتهم بعد عودتهم إلى البلدان التي ينتمون إليها، وبالتالي فإن الجيل الجديد لديه خبرة كبيرة في التخفي والتخطيط من أعضاء الجماعات في أفغانستان وطاجكستان والشيشان الذين تتلمذوا على يد إرهابين عتاة مثل أبوسياف وغيره من أفراد التنظيم حتى يتم اتباع الأسلوب نفسه.

وأشارت إلى أن الهجوم الإرهابي في سريلانكا تم تنفيذه بدقة وتنظيم على يد مجموعة إرهابية مسلحة قامت بالاتصالات اللازمة داخل كل بلد لترتيب عملياتها الإرهابية من خلال فروعها ووكلائها من الأفراد والشخصيات هناك، وبالتالي جاءت عملية سريلانكا على مستوى عالٍ من التنظيم والدقة، حيث تم تحديد المكان والوقت المناسبين للعملية دون إخبار أي من أعضاء التنظيم إلا بعد ترتيب كل شيء.

وأكدت جيدوتشيللي أن «داعش» سعى لضم العديد من المقاتلين الأجانب الذين عاد كثير منهم إلى بلادهم، ومنها سريلانكا والدول المجاورة، والذين قاموا بدورهم باختراق النظام الأمني في سريلانكا ليتم قتل آلاف الأبرياء في هذه العملية الإجرامية، ولفتت إلى أن مستوى الاتصال بين أفراد تنظيم «داعش» الإرهابي قوي للغاية، وحذرت من اتصاله مع منظمات إرهابية أخرى مثل القاعدة، فالاثنان يتشاركان في الأهداف والمطامع التي يريد كل منهما الحصول عليها، فلكل منهما مناطقه التي يسيطر عليها وقادته المنتشرون في أفريقيا وآسيا، كما أنهما يمتلكان الأيديولوجية نفسها، مؤكدة أن هناك شراكة غير رسمية بين الاثنين، وهناك الأيديولوجية نفسها ومصادر التمويل نفسها.

ورأت جيدوتشيللي أنه ربما يكون في الفترة القادمة اتصال رسمي بين المجموعتين لمزيد من التعاون فيما بينهما نظراً لأن التنظيمين يعانيان من الضعف والتدهور في مناطق وجودهما، وقالت إن الحل يجب أن يكون بتعاون أجهزة الاستخبارات العالمية، ولا يتم الاكتفاء بالمخابرات الأميركية بل تجب الاستعانة بأجهزة المخابرات في أفريقيا وآسيا لإشراك الجميع في المعلومات التي لديهم، فبعض أجهزة المخابرات كانت لديها علم بعملية سريلانكا، ولكن لم يكن هناك تعاون بالقدر الكافي بين أجهزة المخابرات كافة لمنع حدوث الهجوم الإرهابي هناك، وأكدت أنه يجب أن تتحرك الأجهزة المعنية لرصد وجود أفراد التنظيم ووكلائه في مختلف أنحاء العالم ومراقبتهم، مشيرةً إلى أن الموضوع معقد، فمحاربة الأيديولوجية التي تعمل بها هذه التنظيمات تتطلب مجهوداً عالمياً، فأوروبا يمكن إقناع من يعيش بها بسهولة وقد تكون المهمة أكثر صعوبة في دول أخرى.

من جهته، أكد خبير الجماعات الإرهابية حسين الرواشدة أن القاعدة الأساسية التي يجب توضيحها أن مسألة التطرف والإرهاب، تتعلق بالأفكار أكثر ما تتعلق بالأطر والأشخاص، ويصعب أن تفنى، فهي دائماً تتحول أو تتجدد من شكل إلى آخر. وقال الرواشدة من العاصمة الأردنية عمان إن التاريخ القديم شهد صعود حركات متشددة، ثم شهدنا تنظيمات مماثلة في التاريخ المعاصر مثل «داعش» و«القاعدة»، وبالتالي فإن الانحصار الجغرافي غالباً ما يدفع هذه الحركات إلى البحث في مجال الفضاء الافتراضي اليوم الذي نعيشه لمد التنظيم الإرهابي والتمدد الديموغرافي خارج حدود المركز في الأطراف.

وأضاف: «مثل هذا التمدد، سواء كان على شكل ذئاب منفردة أو على شكل بؤر وبداية بسيطة تتشكل في منطقة جغرافية ما وتنطلق من المركز، ولكنها لا تكون مركزاً بل شظايا من الزلزال الذي تم في سوريا والعراق»، لافتاً إلى أنه في المدى القريب سنشهد مثل شظايا داعش قد تكون مرحلياً مجموعات أو أفراداً، ثم تتشكل خلايا في المرحلة التالية بشكل عضوي أكثر وتتبع قيادة مركزية الآن لا تتبع هذه المجموعات أو الأفراد إلى قيادة مركزية.

واعتبر الرواشدة أن داعش لا يمكنه أن يقوم وحده بعملية سريلانكا بهذه الدقة أو الصورة، فهناك تربة قديمة أنبتت تنظيمات إرهابية في أفغانستان أو باكستان أو جيران أقرب لسريلانكا وما قيل عن شراكات بين القاعدة وداعش ولقاءات بين الطرفين، خاصةً بعد انحصار داعش في العراق تحديداً، مؤكداً أن مثل هذه التفاهمات هي التي أنتجت هذه العملية، وكان البناء الأساسي من تحضير القاعدة، صحيح أن «داعش» تبنى العملية، ولكن المحرك الأساسي هو صناعة القاعدة لأن القاعدة لها جذور عميقة في المنطقة، في باكستان وأفغانستان، وقد نشهد تعاوناً أكثر في المرحلة القادمة، وقد نشهد تعاوناً أكثر بين القاعدة وداعش، وربما تراهن داعش على مثل هذا التعاون لتشكيل امتداد جغرافي جديد، مشيراً إلى أنه قبل أكثر من عامين تمت وساطات كثيرة بين التنظيمين، وبالتالي ربما تكون العلاقة أوضح في المرحلة القادمة، وستكون هناك تفاهمات بين الطرفين رغم الاختلافات العميقة بينهما في أمور كثيرة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، آسيا تشكل الغنيمة للتمدد والمنطقة الأكثر جذباً للتمدد، خاصة في ظل الصراعات التي تحدث اليوم بين أميركا والصين، وبالتالي إلقاء مثل هذه القنابل في آسيا والهند أو الصين، لإعادة الروح المعنوية إلى الأعضاء المنتسبين إلى هذه التنظيمات الإرهابية.

في السياق نفسه، كشف خبير الجماعات الإسلامية منير أديب أن هناك العديد من الأسباب وراء إعلان «داعش» ولايتها على إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان للعديد من الأسباب، أولها الصراع الممتد بين القوتين النوويتين الكبيرتين الهند وباكستان على هذا الإقليم بالتحديد، ولذا لا يوجد استقرار سياسي في هذه المنطقة، بل حالة من الفوضى، وهو ما دعاه إلى أن أطلق على الإقليم «وكالة الهند»، مؤكداً أن هذا التنظيم يعتمد على دستور كتاب أبو بكر المناجي «إدارة التوحش»، حيث يمثل الكتاب دستوراً لـ«داعش»، ومن يريد أن يفكر بالطريقة التي يفكر بها «داعش» والأسلوب الذي يتبعه لشن حرب مع خصومه، يجب أن يقرأ هذا الكتاب الذي يرسم قواعد توغل «داعش» وإرساء ولايات خاصة فيها، وتنفيذ عمليات مسلحة في دول كثيرة، ومن ضمن أبجديات «داعش» أن يكون النظام السياسي في هذه الدولة غير مستقر، وأن يكون هناك حالة من الفوضى، ما يسمح له بالتوغل والانتشار والعمل وتنفيذ العمليات المسلحة، وقال إن «داعش» يرغب من إعلانه بشأن كشمير أن يقول إن يدي سوف تصل إلى كل القارة شرقاً وغرباً وطولاً وعرضاً، وبالتالي اختار وسط القارة وليس طرفاً من أطرافها حتى تصل يده إلى بقية الدول الموجودة في هذه القارة.

ورأى أديب أنه يجب أن يكون هناك تحالف دولي للقضاء على «داعش» في أي مكان يوجد فيه، وتكون مهمة هذا التحالف تقديم الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لكل العواصم العربية والأفريقية والآسيوية حتى يتم القضاء على هذا التنظيم.

وقال «إذا استطعنا أن نقضي على بذور العناصر المختلفة التي تنتج داعش باستمرار، وقتها نقول إننا قضينا على داعش»، مشبهاً داعش بالخلية السرطانية التي لا تستطيع أن تقدم لها مسكنات لأنها ستتمدد وفي مناطق متفرقة من الجسد، وعليك أن تقضي على هذه الخلية تماماً إذا ما أراد الإنسان أن يعيش في سلام، وبالتالي يجب القضاء على داعش في أفريقيا وآسيا والعواصم العربية، وأن تكون هذه ليست مهمة القوات الإقليمية التي توجد فيها هذه التنظيمات، بل مهمة قوات دولية إذا أراد المجتمع الدولي أن يقضي على بذرة داعش أو الخلايا المسؤولة عن تولد مثل هذه الخلايا السرطانية.

وقال إن التنظيم أصبح الآن موجوداً بعشرات الألوف من الخلايا اليقظة غير النائمة التي تحاول أن تتجمع، حتى تصبح قوة كبيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة التي توجد فيها، متوقعاً مزيداً من الأعمال الإرهابية في العواصم العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية.