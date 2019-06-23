كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران..إعدام ثلاثة سجناء في سجن جوهردشت بمدينة كرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ النظام الإيراني المزيد من الإعدامات التي طالت السجناء بهدف السيطرة على غضب الشعب الإيراني المتزايد ضد النظام وكذلك خلق أجواء من الخوف والرعب في المجتمع.

وفي الآونة الأخيرة، أُعدم النظام ثلاثة سجناء يوم الأربعاء بمدينة كرج، فيما أعدم جلادو النظام الإيراني ثلاثة سجناء في سجن جوهردشت بمدينة كرج يوم الأربعاء 29 يونيو. اثنتان من هؤلاء من النساء، حيث تم نقلهما إلى سجن جوهردشت بكرج من سجن قرجك بورامين لتنفيذ إعدام ا.

كما أعدم جلادو خامنئي ثلاثة سجناء صباح يوم الأربعاء نفسه، في سجن بندر عباس المركزي، وشنق نظام الملالي المعادي للبشر أربعة سجناء الأسبوع الماضي في سجون جوهردشت و كرج وجرجان وأردبيل. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى السلطات القضائية ذكرت أنه خلال الـ 90 يومًا الماضية، أصدر النظام ما لا يقل عن 350 حكمًا بالإعدام.