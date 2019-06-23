كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يقرر تأجيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت تأجيل حملات المداهمة التي كان من المقرر أن تبدأ غدا /الأحد/ لمنازل المهاجرين غير الشرعيين فى 10 مدن أمريكية كبرى لمدة أسبوعين.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله إن "عملية اعتقال وترحيل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين لن تبدأ غدا.. حيث قررت بناء على طلب الديمقراطيين تأجيل تنفيذ عملية الترحيل لمدة أسبوعين من أجل إتاحة الفرصة للديمقراطيين والجمهوريين للجلوس معا والتوصل إلى حل بشأن عمليات اللجوء للولايات المتحدة والثغرات الأخرى الموجودة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من ترامب عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أجرت اتصالا هاتفيا مع ترامب - أمس - لإرجاء عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من المدن الأمريكية المذكورة والتي كان من المنتظر أن تشمل نحو 2000 أسرة.