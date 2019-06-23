كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطالبان الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، السبت، أن بلاده وحركة طالبان ستعقدان الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات، معرباً عن أمله بتحقيق تقدّم نحو إنهاء حرب هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح خليل زاد أن الجولة السابعة من المحادثات ستجرى في 29 يونيو.

وكتب المبعوث الأمريكي الخاص على تويتر "بناء على الزيارتين اللتين أجريتهما مؤخراً لأفغانستان، أعتقد أن جميع الأطراف يريدون تحقيق تقدم سريع".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات مع طالبان ستجرى كالمعتاد.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت مطلع يونيو أن خليل زاد سيجري محادثات جديدة مع ممثلي حركة طالبان.

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ويأمل خليل زاد في التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها التي غزت أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر2001، مقابل ضمان طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقاً لهجمات تنظيمات إرهابية متشددة كتنظيم القاعدة، الذي يعتبر السبب الرئيسي للغزو الأمريكي قبل نحو عقدين.

وترفض حركة طالبان الدعوات الأمريكية لإنهاء العنف لتوفير أجواء مؤاتية للمحادثات، وتصر على مواصلة تمرّدها.

وقال الزعيم الجديد لحركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله أخوند زاده في رسالة بمناسبة عيد الفطر إن "المقاومة ضد الاحتلال تقترب من مرحلة النجاح".

ويُعتبر رفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية المعترف بها دولياً إحدى أبرز النقاط العالقة، علماً بأن مسؤولاً أممياً أكد مؤخراً أن ألمانيا تبذل جهوداً لعقد لقاء أفغاني أفغاني.

وكان ترامب أعرب عن نفاد صبره من الحرب، معتبراً أن لا مبرر لتحمّل مزيد من الخسائر البشرية والمادية.