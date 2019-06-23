كوبا أميركا: البرازيل تسحق بيرو بخماسية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق منتخب البرازيل فوزا ساحقا على نظيره منتخب بيرو بخمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كوبا أميركا.

وأحرز خماسية المنتخب البرازيلي كل من اللاعبين كاسيميرو، روبرتو فيرمينو، إيفرتون سوسا سواريس، دانييل ألفيس وويليان.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البرازيلي رصيده من النقاط إلى 7 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد منتخب بيرو عند 4 نقاط وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة كان لصالح منتخب بيرو، بتسديدة من لويس أدفينكولا في الدقيقة 8 تصدى لها الحارس أليسون ببراعة.

وجاء الرد سريعًا من السيلساو، بهدف لكاسيميرو في الدقيقة 12، حيث نفذ كوتينيو ركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، وسدد كاسيميرو بالرأس لكن الكرة اصطدمت بالقائم لترتد له من جديد ويضعها في الشباك.

وضاعف فيرمينو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 19، حيث استغل خطأ فادحًا من الحارس بيدرو الذي حاول إبعاد الكرة من منطقة الجزاء، لكنها وصلت إلى فيرمينو الذي استلم الكرة وراوغ الحارس وأسكنها في الشباك.

تسجيل الهدفين منح ثقة كبيرة للاعبي منتخب البرازيل، وبدأوا في السيطرة على مجريات اللعب، والاعتماد على التمريرات القصيرة من أجل الوصول إلى مرمى بيرو.

ورغم محاولات بيرو لتقليص النتيجة، لكن غابت الفاعلية عن الضيوف، ونجح إيفرتون في تسجيل الهدف الثالث للسيلساو في الدقيقة 32، والذي استقبل تمريرة من فيليب كوتينيو على الجبهة اليسرى، وتوغل على حدود المنطقة وسدد أقصى يمين الحارس بيدرو.

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وكاد ميغيل أراوخو تقليص الفارق لمنتخب بيرو، حيث استقبل تمريرة من زميله كريستيان كويفا، وسدد كرة قوية حولها الحارس أليسون إلى ركنية في الدقيقة 43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السيلساو بثلاثية نظيفة، وبسيطرة كاملة على المباراة، في غياب واضح للاعبي منتخب بيرو.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل منتخب البرازيل الضغط على لاعبي بيرو لتوسيع الفارق، وبالفعل نجح داني ألفيس في تسجيل الهدف الرابع بعد جملة تكتيكية أكثر من رائعة، حيث انطلق ألفيس من منتصف الملعب وتبادل الكرة مع آرثر وفيرمينو، لينفرد بالحارس بيدرو ويُسدد على يمينه في الدقيقة 53.

وحاول جابرييل خيسوس تسجيل الهدف الخامس للبرازيل، حيث استقبل تمريرة طويلة، وسدد كرة أرضية قوية، في الدقيقة 58، لكن الحارس بيدرو تصدى لها.

وسعى ريكاردو جارسيا المدير الفني لبيرو، لغلق الثغرة على الجانب الأيمن التي استغلها السيلساو، ودفع ببالون بدلا من كويفا وفلوريس بدلا من يوشيمار، وأخرج المهاجم جوريرو وأشرك كريستوفر غونزاليس، وحول طريقة اللعب إلى (4-1-4-1) لمحاولة غلق الخطوط أمام البرازيل وتقليص الفارق.

وفي الجانب الآخر، أراح تيتي المدير الفني للبرازيل فيليبي لويس وأشرك ساندرو بدلا منه، وأيضًا دفع بالشاب ألان بدلا من كاسيميرو في خط الوسط، وأخيرًا ويليان بدلا من كوتينيو.

وبالفعل نجح البديل ويليان في تسجيل الهدف الخامس للبرازيل في الدقيقة 90، حيث استقبل تمريرة من إيفرتون إثر تنفيذ ركلة ركنية وسدد أقصى الزاوية اليسرى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب البرازيل في الدقيقة 93، إثر تدخل عنيف على غابرييل خيسوس، لكن الحارس تصدى لها ببراعة.