إصابة فتاة بجراح خطيرة إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاتان بجراح متفاوتة، قبيل منتصف ليل السبت بقليل، جراء اصطدام سيارة خصوصيّة بشجرة بين قريتي إكسال ودبوريّة.
وقالت مصادر طبيّة إن فتاة (20 عامًا) أصيبت بجراح خطيرة، بينما أصيبت فتاة أخرى (16 عامًا) بجراح متوسّطة.
ونفّذت الطواقم الطبية عملية "إنقاذ مركّبة" لتخليص الفتاة التي كانت تجلس إلى جانب السائقة، بسبب الطريقة التي جرى بها الحادث.
وأحليت الفتاتان لتقليّ العلاج في المشفى، بعدما أجريت لهم العلاجات الأوليّة اللازمة.
وتظهر الصور الواردة من المكان أضرارًا كبيرة في السيارة، وتحطّمها من الأمام.
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