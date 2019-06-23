الان تتابع عاجل.. نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الموريتانية: تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزولي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 1:24 ص, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الخليج 365 - متابعات أشارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا إلى تقدم وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني بعد فرز 10 بالمئة من الأصوات.

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