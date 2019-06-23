الولايات المتحدة تشن هجومًا إلكترونيًا على أجهزة إيرانية

شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما إلكترونيا ضد أنظمة حاسوبات إيرانية تتحكم في إطلاق الصواريخ والقذائف، وذلك بأمر من الرئيس دونالد ترامب رغم تراجعه عن شن "هجوم عسكري" ضد إيران على خلفية إسقاط النظام الإيراني، الخميس، لطائرة مسيرة أميركية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن الهجمات الإلكترونية نفذت يوم الخميس بواسطة فريق من "القيادة السيبرانية الأمريكية"، التي تعمل على هذا الهجوم منذ أسابيع إن لم يكن أشهر، ونقلت عن مصدرين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن البنتاجون اقترح تنفيذ تلك الهجمات عقب الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكدت المصادر للصحيفة أن الضربة وجهت ضد الحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحين أن العملية "لا تزال حساسة" مشترطين عدم الكشف عن هويتهم.