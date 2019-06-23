إجتماع لوزراء المالية العرب في القاهرة لبحث مساعدة السلطة الفلسطينية

يجتمع وزراء المالية العرب في القاهرة اليوم لبحث مساعدة ​السلطة الفلسطينية​ على مواجهة أزمتها المالية. وفي تصريح له اشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ​حسام زكي​، إلى أن ​الوضع المالي​ للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية، مما تسبب في مشكلة مالية كبيرة، معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية.

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