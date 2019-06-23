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وزارة الداخلية التركية تعلن تحييد عنصرين تابعين لـ"العمال الكردستاني"

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أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ تحييد مسلحين اثنين تابعين ل​حزب العمال الكردستاني​، في ولاية تونغ إيلي شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن قيادة الدرك في "تونغ إيلي" نفذت عملية أمنية، ردا على هجمات مسلحة تنفذها عناصر تابعة للحزب وتستهدف رجال الأمن والشرطة.

ودأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع "حزب العمال الكردستاني"، والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتلاحق عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.

وتأتي العملية ضمن سلسلة عمليات أمنية، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الكردية داخل تركيا بين الحين والآخر.

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