أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد مسلحين اثنين تابعين لحزب العمال الكردستاني، في ولاية تونغ إيلي شرقي البلاد.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن قيادة الدرك في "تونغ إيلي" نفذت عملية أمنية، ردا على هجمات مسلحة تنفذها عناصر تابعة للحزب وتستهدف رجال الأمن والشرطة.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "حزب العمال الكردستاني"، والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وتلاحق عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.
وتأتي العملية ضمن سلسلة عمليات أمنية، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الكردية داخل تركيا بين الحين والآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية التركية تعلن تحييد عنصرين تابعين لـ"العمال الكردستاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.