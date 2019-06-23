أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "بناء لطلب الديمقراطيين، أرجأت لأسبوعين عملية ترحيل مهاجرين غير نظاميين بانتظار ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين عقد لقاء والتوصل إلى حل للهجرة ولمشاكل الثغرات عند الحدود الجنوبية"، مؤكدا انه "اذا فشلوا في ذلك، ستبدأ عمليات الترحيل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أرجأت لأسبوعين عملية ترحيل مهاجرين غير نظاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.