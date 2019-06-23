العربية: تقدم المرشح محمد ولد الغزواني في الإنتخابات الرئاسية الموريتانية

أفادت قناة "العربية" أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم المرشح محمد ولد الغزواني في الإنتخابات الرئاسية الموريتانية، لافتة إلى أن مشاورات داخل قوى المعارضة للرد على نتائج الانتخابات.

وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية قد أغلقت الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، وبدأ فرز الأصوات.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ب​موريتانيا​، أن نسبة المشاركة بلغت 45.75 % بعد الظهيرة، غير أنه ينتظر أن تكون النسبة ارتفعت بشكل كبير خلال ساعات المساء، لافتة إلى أن العلمية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وإنه لم تسجل خروقات كبيرة.