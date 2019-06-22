كشفت الفنانة اللبنانية، مريام فارس، اليوم السبت، تفاصيل اغنيتها المغربية الجديدة، والتي ستكون بأنغام الموسيقى الريفية، وتصور كليبها في مدينة برلين الألمانية.
وتحدث مريام فارس عن فكرة تعاملها مستقبلا مع الفنان سعد لمجرد، معتبرة أن هناك تشابه في نوعية الموسيقى التي يقدمانها.
وطمأنت فارس جمهورها حول وضعها الصحي، إذ قالت أنها الآن غي مرحلة الشفاء، وتتحسن يوما بعد يوم، علما أنها أم تكشف عن طبيعته للجمهور مطرا لأنها ترى الأمر شخصيا.
يذكر أن الفنانة مريام فارس، تلتقي جمهورها بمنصة النهضة بموازين، يوم غد الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مريام فارس تكشف أسرار عملها المغربي “الريفي”.. وعن وضعها الصحي: أنا في مرحلة الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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