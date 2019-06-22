الحاتمي: وضعية المغرب في أمر الإبقاء أو إلغاء الإعدام تبقى غير طبيعية

في ندوة لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، نظمها اليوم السبت بالرباط، حول عقوبة الإعدام، قال عبد اللطيف الحاتمي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، “إن وضعية المغرب في موضوع إلغاء عقوب الإعدام أو الإبقاء عليها، تبقى غير طبيعية”.

وأوضح الحاتمي، أن المغرب يعتبر من بين 36 بلدا، أقر عقوبة الإعدام لكن بدون لكن لم يطبقها فعليا.

وتحدث الحاتمي عن وجود 115 محكوما عليه بالإعدام بالسجون المغربية دون تنفيذه، مشيرا إلى أن آخر حكم بالإعدام نفذ بالمغرب يعود لسنة 1993.

المتحدث ذاته، يرى أن عملية الإعدام في الغالب، لا تراعي أولياء الدم الذين لا يستشارون في الأمر.

ويرى الحاتمي أن أحكام الإعدام، يجب أن تصدر من طرف أعضاء الهيئة المختصة وبالإجماع، على أن تنفذ العقوبة بعد استنفاذ جميع طرق الطعن.