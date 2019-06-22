بهاوي: سعد لمجرد أعطاني نصيحة “ذهبية” .. وحاتم  ماشي هو لي اكتشفني -فيديو

أبدى الفنان زهير بهاوي، اليوم السبت، سعادته بالمشاركة في مهرجان موازين، متحدثا عن النصيحة “الذهبية” التي قدمها له سعد لمجرد.

وكان أول ظهور لبهاوي في موازين بدعوة من سعد لمجرد، سنة 2016، وهو ما دفع بـ”اليوم 24″، للحديث رفقة صاحب” ديكابوطابل”عن النصيحة التي قدمها له سعد ، خصوصا أنهما صديقين مقربين، فكشف أنه أوصاه بسماع صوت والدته قبل الصعود على الخشبة.

بهاوي تحدث عن كيفة تعامله مع الشائعات التي لحقته مؤخرا عندما اخترق شخص حساب بـ”سناب شات” ونشر صورة مخلة بالأحياء.

وقال بهاوي، أن من اكتشف موهبته ليس هو الفنان حاتم عمور، وإنما والده، وقد قدم أغاني قبل أن يشارك في مسابقته” عمور أكاديمي”، موضحا أنه يعتبر الفوز بمسابقة عمور خطوة نحو الإنتشار الأكثر.